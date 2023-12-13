41-летний житель Суздальского района попал под уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью старшего брата, повлекшее по неосторожности его смерть. Трагедия

41-летний житель Суздальского района попал под уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью старшего брата, повлекшее по неосторожности его смерть. Трагедия произошла вечером 2 декабря этого года, сообщили в пресс-службе областного Следкома. В одном из домов Суздаля два брата пили алкоголь, в какой-то момент между ними возникла ссора. Старший брат стал «крыть