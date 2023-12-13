Стиральные порошки и жидкие моющие средства там выпускали под видом оригинальной продукции известных производителей. Товар продавали на крупных торговых площадках и через интернет,

Стиральные порошки и жидкие моющие средства там выпускали под видом оригинальной продукции известных производителей. Товар продавали на крупных торговых площадках и через интернет, сообщили в МВД России. Нелегальная деятельность по производству бытовой химии пресечена сотрудниками ФСБ. Задержан предполагаемый организатор и его сообщник, который занимался закупкой сырья, приемом заказов и вел финансовые расчеты. Ирина Волк, официальный