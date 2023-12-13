Торговый центр «Саша», находящийся в Александрове, загорелся в среду, 13 декабря. Спасатели получили сообщение о задымлении около 11:24, сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново. Из ТЦ

Торговый центр «Саша», находящийся в Александрове, загорелся в среду, 13 декабря. Спасатели получили сообщение о задымлении около 11:24, сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново. Из ТЦ эвакуировали 20 человек. Выяснилось, что горел потолок прачечной, огонь распространился на площадь 1 квадратный метр. Никто не пострадал. Ранее пожар случился в пятиэтажном доме в поселке