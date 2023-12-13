В Александрове задержан организатор нелегального производства бытовой химии В Александрове...

В Александрове задержан организатор нелегального производства бытовой химииВ Александрове сотрудники правоохранительных органов совместно с региональным УФСБ накрыли нелегальное производство бытовой химии.В нескольких цехах злоумышленники изготавливали стиральные порошки и жидкие моющие средства под видом оригинальной продукции известных брендов. Продавали товар через крупные торговые площадки и в интернете. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор и его сообщник, который отвечал за закупку сырья, приём заказов и вел все финансовые расчёты.Против обоих возбуждено уголовное дело. Кроме того, в цехах были задержаны четверо иностранных граждан, которые находились в России в нарушение миграционного законодательства.Ирина Волк, официальный представитель МВД России:- В ходе обысков в цехах, в складских помещениях и по адресам проживания задержанных изъята документация, упаковочные материалы, а также свыше полутора тысяч пластиковых ёмкостей с бытовой химией. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.