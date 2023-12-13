Смертельное ДТП произошло 13 декабря в 13:20. Водитель автобуса врезался в двигающийся в попутном направлении большегрузный автомобиль. Как сообщили в УМВД, в результате аварии водитель погиб

Смертельное ДТП произошло 13 декабря в 13:20. Водитель автобуса врезался в двигающийся в попутном направлении большегрузный автомобиль. Как сообщили в УМВД, в результате аварии водитель погиб на месте. За медицинской помощью обратились 20 пассажиров. Те, кому не потребовалась госпитализация, остались в пункте обогрева в районе деревни Верхние Дворики. По информации телеграм-канала “Топор Live”, учителя из