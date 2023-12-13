Новостройка рассчитана на 331 квартиру.

Новостройка рассчитана на 331 квартиру.Программа реновации была запущена в Москве главой города Сергеем Собяниным в 2017 году. В некоторых районах столицы первый этап масштабного проекта завершен досрочно, а где-то еще предстоит построить новые дома.Так, еще одна новостройка появится в Донском районе Москвы. Здание возведут по адресу: Варшавское шоссе, владения №8а–10а. Дом рассчитан на 331 квартиру от одной до пяти комнат. Кроме того, для жильцов организуют подземный паркинг.В пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов уточнили, что проектная документация для строительства жилого дома по программе реновации уже согласована. Глава ведомства Анна Яковлева добавила, что на территории новостройки проведут благоустройство и озеленение.В частности специалисты разобьют газоны, высадят деревья, кустарники и цветы. По словампредседатель Москомэкспертизы, для местных жителей обустроят места отдыха, а также детские и спортивные площадки."Предусматривается устройство проездов, автостоянок, разворотной площадки для легковых автомобилей. Для пешеходов сделают тротуары, в том числе доступные для маломобильных групп населения", – отметила Анна Яковлева.В ходе переселения из ветхого жилья москвичи получат равнозначные квартиры, которые будут отличаться улучшенной планировкой. Специалисты проведут в них отделку "под ключ", установят мойки, плиты, осветительное оборудование, выключатели и сантехнику.Аналогично квартиры, полностью соответствующие стандартам столичной программы реновации, получат жители района Котловка. Там новостройку, построенную на месте ранее демонтированных домов уже ввели в эксплуатацию.Здание располагается по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом №47. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин , что в новостройку должны переехать более 900 человек.По словам чиновника, во дворе дома для местных жителей организую зоны для детских игр и занятий спортом. Он также уточнил, что на первом этаже здания предусмотрено размещение объектов социальной и бытовой сферы, в том числе, магазинов, кафе и аптек.