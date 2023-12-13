Киржачский районный суд признал автоледи из Москвы виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Киржачский районный суд признал автоледи из Москвы виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла летом текущего года. Осуждённая ехала на иномарке по территории СНТ «Мир-2» Филипповского сельского поселения. На перекрёстке дама перепутала педали и наехала на девочку 2014 года рождения. Виновница прижала несчастную автомобилем к дереву. Ребёнок погиб.Суд приговорил москвичку к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии-поселении и на 2 года лишил водительских прав.