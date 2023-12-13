В Киржаче суд вынес приговор москвичке, по вине которой в ДТП погибла 13-летняя девочка.
Напомним,...
В Киржаче суд вынес приговор москвичке, по вине которой в ДТП погибла 13-летняя девочка.
Напомним, в июне этого года женщина двигалась на автомобиле «Renault Megane» по территории СНТ «Мир-2» Филипповского сельского поселения.
Приблизившись к нерегулируемому перекрёстку, осужденная, перепутав педали управления, наехала на 13-летнюю девочку, которую зажало между автомобилем и деревом.
В результате ошибки и этого страшного ДТП - девочка погибла.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении (с лишением права – управлять автомобилем на срок 2 года).
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: pxfuel.com