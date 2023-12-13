В Киржаче суд вынес приговор москвичке, по вине которой в ДТП погибла 13-летняя девочка. Напомним,...

В Киржаче суд вынес приговор москвичке, по вине которой в ДТП погибла 13-летняя девочка.Напомним, в июне этого года женщина двигалась на автомобиле «Renault Megane» по территории СНТ «Мир-2» Филипповского сельского поселения.Приблизившись к нерегулируемому перекрёстку, осужденная, перепутав педали управления, наехала на 13-летнюю девочку, которую зажало между автомобилем и деревом.В результате ошибки и этого страшного ДТП - девочка погибла.Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении (с лишением права – управлять автомобилем на срок 2 года).Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com