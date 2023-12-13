В Коврове перед судом предстанет 29-летняя женщина, которую обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

В Коврове перед судом предстанет 29-летняя женщина, которую обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл осенью 2023 года. Дама заявила в полицию о пропаже из своей квартиры денег и паспорта и указала, что их мог украсть её сожитель.Однако в ходе расследования правоохранители выяснили, что имущество никто не воровал. Гражданка просто потеряла паспорт. А сожителя обвинила, потому что поссорилась с ним и желала отомстить.В настоящее время уголовное дело в отношении фигурантки передано в суд.