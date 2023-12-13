Парк находится в микрорайоне Карачарово. Сейчас там работает музей «Изба Ильи Муромца». Это первый этап создания былинно-патриотического парка, посвященного богатырю. Планами на развитие

Парк находится в микрорайоне Карачарово. Сейчас там работает музей «Изба Ильи Муромца». Это первый этап создания былинно-патриотического парка, посвященного богатырю. Планами на развитие Мурома поделились в пресс-службе областного правительства. В 2024 году планируется благоустроить родник Ильи Муромца, Троицкий храм, причалы и пляжные территории, создать охотничью тропу. Также будет продолжена реконструкция былинного села XII века. Ранее