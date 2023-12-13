Туризм и спорт являются одними из важнейших направлений развития Мурома.

Туризм и спорт являются одними из важнейших направлений развития Мурома. Об этом объявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев 12 декабря в ходе визита в город на Оке.Как рассказала регионального правительства, в рабочей поездке губернатора приняли участие представители ЗС и муромские чиновники. «На 2024 год повышаем планку развития Мурома, его инфраструктуры, туристической привлекательности», - подчеркнул Александр Авдеев.В частности, для развития туризма региональные власти используют все доступные способы и инструменты. Большое значение имеют федеральные программы. К примеру, в 2022 году по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» округу выделили 215 млн рублей на единый архитектурный и дизайн-код.Кроме того, в Муроме регулярно открываются новые туристические объекты. Так, в микрорайоне Карачарово была создана «Изба Ильи Муромца», которая стала первым шагом к формированию нового масштабного туристического маршрута.