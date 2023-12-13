В музее-заповеднике Александровская слобода прошла церемония закрытия торжеств в честь...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" прошла церемония закрытия торжеств в честь празднования юбилея городаЯркое завершение важного для Александрова года. В музее-заповеднике "Александровская слобода" прошла церемония закрытия торжеств в честь празднования юбилея города - ему в этом году 510 лет.Праздник открыло выступление ансамбля русской и казачьей песни "Слобода". Особый подарок гостям - песочное цветное шоу. Благодаря Марине Сагулиной, члену Московского союза художников, за 15 минут были воссозданы ключевые исторические события, сделавшие Слободу знаменитой. Одним из творческих гостей праздника стал победитель шоу "Голос" Сергей Волчков. На Государевом дворе он выступал уже дважды, и всегда с особым трепетом отзывается о музее-заповеднике.Сергей Волчков, Заслуженный артист России:- Александровскую слободу забыть невозможно. Потому что это действительно для меня было по-новому. Это концерт с роялем, с саксофоном. В таком помещении, с непростой акустикой, казалось бы, да. Но когда это все отстроено, это все звучит невероятно. Когда у тебя публика, ты с ней общаешься на вытянутой руке. Так что всегда радостно к вам возвращаться.