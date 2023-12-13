Во Владимире завершена реконструкция котельных Юго-Западного района. Об этом сообщают во Владимирском филиале компании «Т Плюс». Техническое перевооружение затронуло и эту котельную на

Во Владимире завершена реконструкция котельных Юго-Западного района. Об этом сообщают во Владимирском филиале компании «Т Плюс». Техническое перевооружение затронуло и эту котельную на Верхней Дуброве. Ее модернизация проходила в 2 этапа – в прошлом году и этом. Роман Сорокин, директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Можно сказать, котельная построена заново. На более эффективном оборудовании. И