Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры во Владимирской области.

В Суздале прокуроры уничтожили партию перебродившей медовухи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры во Владимирской области.Так, у одного юрлица сотрудники надзорного ведомства нашли медовуху крепостью свыше 5%, хотя фирма, по документам, продавала лишь пряники, сувениры и безалкогольную продукцию.Прокуратура нашла 150 бутылок без маркировки, изготовителя и срока годности. Напиток уничтожили, а предпринимателя привели к административной ответственности по статье о нарушении особых требований продажи спиртосодержащей продукции.