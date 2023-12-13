В Суздале уничтожена партия нелегальной медовухи Как стало известно, одним из предпринимателей в...

В Суздале уничтожена партия нелегальной медовухиКак стало известно, одним из предпринимателей в отсутствие согласия администрации города (и Министерства предпринимательства и туризма) в центре Суздаля под видом реализации пряников, сувенирной и безалкогольной продукции фактически производилась (и продавалось) Медовуха с содержанием этилового спирта не менее 5 %.Кроме того, межрайонной прокуратурой зафиксированы факты хранения напитка без маркировки и без указания изготовителя, срока годности и условий хранения.В результате проверки - у предпринимателей было конфисковано более 150 бутылок неизвестного алкогольного напитка (под видом «медовухи»).Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, виновные привлечены к административной ответственности за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной (и спиртосодержащей) продукции.Горе-предпринимателям назначены штрафы с конфискацией продукции.Уточняется, что в отношении одного из предпринимателей решение уже вступило в законную силу, и партия нелегальной медовухи была уничтожена.Фото: freepik.com