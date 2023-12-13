Забота о семьях находится среди безусловных приоритетов города.

Забота о семьях находится среди безусловных приоритетов города.В российской столице для молочных кухонь, как и для поликлиник, действует единый стандарт, регламентирующий как саму систему работы, так и решения по оформлению и навигации. В рамках московского стандарта власти города активно модернизируют раздаточные пункты.В прошлые годы к единому стандарту привели 23 молочные кухни. А в этом году открыли еще 48 объектов. Жители районов Южное Медведково, Фили-Давыдково и Крылатское теперь тоже могут получать бесплатное детское питания в обновленных раздаточных пунктах.Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что забота о семьях находится среди безусловных приоритетов города."В числе направлений работы — обновление молочно-раздаточных пунктов, где беременные женщины и родители маленьких горожан получают свежую и качественную молочную продукцию", – отметила Анастасия Ракова.По словам чиновника, при приведении к единому стандарту ставится цель не просто отремонтировать молочные кухни и обновить оборудование, но и внедрить там современные методы организации пространства с единой системой навигации."Мы хотим, чтобы посетители и сотрудники приходили в удобные, благоустроенные и современные пункты", – заключила заммэра Москвы.Так, в ходе ремонта специалисты заменили в помещениях окна и двери, а также сантехнику. Они установили новые системы пожарной безопасности и кондиционирования.Для внутренней отделки раздаточного пункта выбраны современные материалы. Интерьеры выдержана в общей стилистике с детскими поликлиниками, соответствующими новому московскому стандарту.Единая система навигации является одной из ключевых особенностей обновленных молочных кухонь. В ходе ремонта специалисты устанавливают узнаваемые фасадные таблички с информацией, а внутри размещают маркеры стоек "Пункт выдачи" и функциональных помещений.Всего в столице действуют более 200 молочно-раздаточных пунктов. Анастасия Ракова подчеркнула, что 71 объект уже модернизирован в рамках единого московского стандарта.