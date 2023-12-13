Специалисты полагают, что бестабачные смеси помогают бросить курить.

Специалисты полагают, что бестабачные смеси помогают бросить курить.Современные исследования давно выявили наиболее вредные для здоровья продукты, содержащие никотин. Первое место занимают сигареты и прочие изделия, основанные на горении табака.Процесс сгорания табака является ключевым источником их токсичности. В долгосрочной перспективе курение подавляет иммунитет и грозит возникновением рака и проблемами с сердечно-сосудистой системой.Менее опасными считаются кальяны и прочие системы нагревания табака. Количество вредных веществ в них меньше, но из-за большого объема угарного газа, который вдыхается вместе с табачным дымом, они пагубно влияют на состояние организма.По мнению британских исследований, более безопасной считается бестабачная никотиносодержащая продукция – например, никпэки и снюсы. В размещенном на сайте научном обзоре сказано, что все горючие табачные изделия оцениваются в диапазоне от 40 до 100 баллов. "Остальные продукты имеют совокупный показатель риска 10 или менее, включая жевательный табак, снюсы, электронные сигареты, никпэки и никотинозаместительную терапию", – пришли к выводу исследователи.В 2020 году специалисты Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН выяснили, что альтернативные способы доставки никотина (АСДН) помогают курильщику снизить риски для здоровья. Ученые отметили, что АСДН условно делятся на три группы: безникотиновые имитаторы курения, неингаляционные системы доставки никотина (пластыри, жвачки, никпэки, снюс) и системы комбинирования имитации курения и доставки никотина (е-сигареты)."Наши исследования показали, что более предпочтительной стратегией для отказа от курения и минимизации биологических рисков является комбинация систем из первой и второй групп, и особенно сочетание безникотиновых е-сигарет и никотиновых пэков оральной фиксации. По предварительным оценкам, полученным на основании продолжающихся предклинических ис– пытаний, никпэки с разумным содержанием никотина являются одной из самых безопасных и эффективных форм доставки никотина", – сказано в результатах исследования.Однако необходимо учитывать, что в России в 2020 году торговля любой пищевой никотиносодержащей продукцией, включая бестабачный снюс (никпэки), была .Редакция напоминает о вреде употребления никотина и никотиносодержащих продуктов.