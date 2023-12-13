Владимирские автомобилисты распечатали Рпенский проезд Этим утром на новой дороге случилась...

Владимирские автомобилисты "распечатали" Рпенский проездЭтим утром на новой дороге случилась первая серьезная авария с участием мерседеса и рено сандеро.Автомобиль премиум-классе в итоге врезался в столб. Очевидцы сообщают, что на место была вызвана реанимация. Подробности - о причинах и последствиях аварии - уточняются.И еще одно серьезное ДТП произошло сегодня на перекрестке Гагарина и Большой Московской. Там сломался троллейбус и столкнулись две машины, пытавшиеся его объехать.Центр города парализовало в обе стороны.