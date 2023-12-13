Во вторник, 12 декабря, губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в первом областном Слёте работающей молодёжи, который проходил в Муроме.

Во вторник, 12 декабря, губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в первом областном Слёте работающей молодёжи, который проходил в Муроме. Об этом рассказала регионального правительства.Слёт объединил студентов и педагогов местных коллежей, а также сотрудников промышленных предприятий. Вместе с губернатором с владимирской молодёжью общались председатель ЗС Владимирской области Ольга Хохлова, замминистра образования и молодёжной политики Елена Янина, а также представители муромской администрации.В своём обращении к собравшимся Александр Авдеев подчеркнул, что сегодня власти 33-го региона делают всё, чтобы молодые специалисты жили и трудились на родной земле. «Главные драйверы развития региона – это вы, молодые рабочие и инженеры», - сказал губернатор.