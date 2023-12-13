Во Владимире из-за нарушения требований охраны труда погиб слесарь-электромонтажник. Об этом...

Во Владимире из-за нарушения требований охраны труда погиб слесарь-электромонтажник.Об этом информирует региональная пресс-служба прокуратуры.Выяснилось, что начальник электротехнического участка одного из предприятий Владимира, утром 8 октября текущего года, не убедившись в безопасности работ и отсутствии электрического напряжения, допустил слесаря-электромонтажника к выполнению планового технического обслуживания высоковольтных ячеек.«Поскольку входные кабельные линии находились под напряжением, в ходе производства работ потерпевший получил поражение электрическим током, от которого скончался на месте происшествия...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира.Фото: freepik.com