Во Владимире из-за нарушения требований охраны труда погиб слесарь-электромонтажник.
Об этом...
Во Владимире из-за нарушения требований охраны труда погиб слесарь-электромонтажник.
Об этом информирует региональная пресс-служба прокуратуры.
Выяснилось, что начальник электротехнического участка одного из предприятий Владимира, утром 8 октября текущего года, не убедившись в безопасности работ и отсутствии электрического напряжения, допустил слесаря-электромонтажника к выполнению планового технического обслуживания высоковольтных ячеек.
«Поскольку входные кабельные линии находились под напряжением, в ходе производства работ потерпевший получил поражение электрическим током, от которого скончался на месте происшествия...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира.
Фото: freepik.com