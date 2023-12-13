Во Владимире объявлен ежегодный конкурс на присуждение городской премии Гражданская...

Во Владимире объявлен ежегодный конкурс на присуждение городской премии "Гражданская активность"Участниками могут стать НКО, активисты, простые жители, которые собственными силами внесли весомый вклад в развитие города.Проекты участников конкурса - любая общественная инициатива, от социальной поддержки сирот, ветеранов боевых действий, материнства, до развития патриотического воспитания населения, и межконфессионального сотрудничества.Победители конкурса получат дипломы и денежные премии.Заявку на участие в конкурсе можно подать до 18 декабря включительно.