Один из них – полюбившийся многим владимирцам “Олимп”. На 53 миллиона рублей там будут построены два быстровозводимых корпуса, сообщил замгубернатора Владимир Куимов. Кроме того, в

Один из них – полюбившийся многим владимирцам “Олимп”. На 53 миллиона рублей там будут построены два быстровозводимых корпуса, сообщил замгубернатора Владимир Куимов. Кроме того, в лагере “Олимп” уже построен новый медицинский центр. Раньше он находился в старом корпусе, где после ремонта расположится учебный корпус “Цифровая среда”. Также деньги выиграли два муромских лагеря и один в