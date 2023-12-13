Во Владимирской области браконьеры убили лося. По информации Госохотинспеции Владимирской области,...

Во Владимирской области браконьеры убили лося.По информации Госохотинспеции Владимирской области, в «Клязьминско-Лухском» заказнике браконьеры убили дикого животного - быка лося.8 декабря в Вязниковском районе, рядом с поселком Санхар, были обнаружены останки несчастного животного.На место вскоре прибыла следственно-оперативная группа районного отдела МВД.«Вред, причиненный животному миру, составил 400 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ – незаконная охота. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы. Госохотинспекция Владимирской области напоминает, что на территории области продолжается осенне-зимний охотничий сезон. Инспекторы охотнадзора работают в усиленном режиме. Транспортировка продукции охоты обязательно должна осуществляться при наличии сопроводительных документов, подтверждающих законность добычи...» - пояснили специалисты.Жителям Владимирской области напоминают: сообщать о нарушениях в сфере охоты можно по телефонам 8(4922) 35-52-99, 53-17-61, 53-03-25 или лично районным охотинспекторам.Фото: freepik.com