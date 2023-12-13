Об этом рассказали в пресс-службе областного Следственного Комитета.

Во Владимирской области из-за ссоры младший брат убил старшего. Об этом рассказали в пресс-службе областного Следственного Комитета.Так, инцидент произошёл 2 декабря. 41-летний суздалец выпивал в родном городе со своим старшим братом, но в какой-то момент второй стал материть своего собеседника. Младший не стал это терпеть и настолько сильно ударил по голове родственника, что 42-летний мужчина, его брат, скончался на месте. Тот пытался сбежать, но его поймали. Ранее он был судим, сейчас – под стражей.