Сотрудники владимирской полиции во взаимодействии с представителями УФСБ России по Владимирской области пресекли нелегальную деятельность по изготовлению бытовой химии.

Сотрудники владимирской полиции во взаимодействии с представителями УФСБ России по Владимирской области пресекли нелегальную деятельность по изготовлению бытовой химии. Об этом рассказала УМВД России по 33-му региону.Незаконное производство было размещено в нескольких цехах Александрова. Здесь выпускали моющие средства и стиральные порошки под известными брендами, а потом продавали через интернет. Правоохранителям удалось задержать гражданина, подозреваемого в организации подпольного бизнеса, а также его сообщника.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время обысков в цехах, на складах и в жилищах фигурантов нашли документацию, материалы и более 1,5 тыс. пластиковых ёмкостей с химией.Расследование продолжается.