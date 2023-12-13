Во Владимирской области школьники из деревень Крутец, Новинки и Холопово не могут добраться до...

Во Владимирской области школьники из деревень Крутец, Новинки и Холопово не могут добраться до учебного заведения из-за отсутствия транспорта.Речь идет про Александровский район. Как сообщают в региональной прокуратуре, за территориями деревень Крутец, Новинки и Холопово закреплено образовательное учреждение МАОУ СОШ № 13. Но расстояние от них до школы превышает 1 км.Прокурорская проверка показала, что в указанных населенных пунктах проживают 40 учащихся, которые посещают образовательные учреждения района. 29 из них обучаются в указанной школе. Но, увы, транспортное обеспечение в деревнях до сих пор не организовано.Проще говоря: рейсовых и школьных маршрутов у жителей просто нет. И, конечно, это явное нарушение законодательства о доступности образования для несовершеннолетних. Детям приходиться добираться до школы и обратно пешком, либо (при возможности, но есть она не у всех) ездить с родителями на автомобилях.Особенно эта проблема актуальна в морозы и снегопады. Очень сложно в подобных условиях не прерывать учебный процесс.«Ежемесячную денежную компенсацию за осуществление подвоза учащихся получают родители только двух школьников. Несмотря на обращения граждан в администрацию района по проблеме обеспечения транспортной доступности, органом местного самоуправления вопрос необходимости открытия школьного маршрута с родителями учащихся не обсуждался...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По указанным «недоработкам» – главе администрации Александровского района внесено представление.Уточняется, что в данный момент устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com