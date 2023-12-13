Во Владимирской области в мошенничестве обвиняют 62-летнего «основателя» кредитных потребительских...

Во Владимирской области в мошенничестве обвиняют 62-летнего «основателя» кредитных потребительских кооперативов.С августа 2016 года по март 2022 года, обвиняемый, являясь председателем правления трех действующих на территории Владимирской области кредитных потребительских кооперативов («Народный», «Народный-2» и «Народный-3»), привлекал денежные средства «всех желающих» (физических лиц), при которой выплата дохода гражданам, проходила за счет вновь привлеченных.Проще говоря: мужчина создал так называемую «денежную пирамиду».«Чужие деньги он впоследствии использовал в личных корыстных интересах, в том числе осуществляя финансирование деятельности граждан путем выдачи займов на заведомо невыгодных для КПК условиях...» - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В ходе предварительного следствия установлены жители нашего региона и соседней Ивановской области, которые признаны потерпевшими.Однако, есть основания полагать, что не все обратились в органы внутренних дел.Активную рекламную кампанию обвиняемый проводил на территории Камешковского, Селивановского и Ковровского районов, а также в Ивановской области. Именно жители этих территорий могли стать жертвой мошенничества.Следственное управление УМВД России по Владимирской области обращается к гражданам, пострадавшим от противоправной деятельности фигуранта, а также владеющим другой значимой информацией по данному факту, с просьбой сообщить её в отдел полиции по месту жительства.Фото: freepik.com