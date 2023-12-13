Во Владимирской областной научной библиотеке состоится интерактивная беседа Рождественские...

Во Владимирской областной научной библиотеке состоится интерактивная беседа "Рождественские традиции и предсказания"Сегодня в преддверии Нового года в областной научной библиотеке состоится интерактивная беседа "Рождественские традиции и предсказания".Встреча начнется в 16:00.На Руси считалось, что лучший период для Новогодних гаданий - дни святок с Рождества до Крещения. Гадали на суженого, судьбу и урожай. Как праздновали Новый год и Рождество в старину смогут узнать и посетители библиотеки. А знакомство с предсказательными играми, гаданиями и ритуалами поможет приоткрыть завесу тайны на грядущий год.