Заместитель губернатора области Владимир Куимов рассказал, какой будет праздничная программа в...

Заместитель губернатора области Владимир Куимов рассказал, какой будет праздничная программа в Суздале-юбиляреНовогодняя столица России - Суздаль- готовится к большому праздничному марафону. Он стартует уже 24-ого декабря. И откроет череду торжеств в честь тысячелетия города-музея. Какой будет праздничная программа в Суздале-юбиляре?Об этом "Вестям рассказал" заместитель губернатора области Владимир Куимов. С ним беседовала Мария Платанюк.