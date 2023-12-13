Жителей Владимира предупреждают о срочном отключении теплосети по двум улицам...

Жителей Владимира предупреждают о срочном отключении теплосети по двум улицам города.Администрация города Владимира информирует о срочном отключении теплосети по следующим улицам для проведения ремонтных работ:улица Воровского;улица Кремлевская.Работы будут завершены 13 декабря до 20.00.Ранее филиал «Т Плюс» сообщил, что для производства земляных работ по поиску поврежденного участка трубопровода и устранения дефекта на оборудовании тепловых сетей до 20:00 14 декабря 2023 года будет перекрыта проезжая часть по улице Воровского в районе дома №10.Объехать указанный участок можно по улицам - Воронцовский переулок и Кремлевская.Фото: freepik.com и www.tplusgroup.ru