Жителей Владимира в новогодние праздники будут радовать сразу две «межнациональные ёлки». Идея -...

Жителей Владимира в новогодние праздники будут радовать сразу две «межнациональные ёлки».Идея - украсить новогоднее дерево игрушками и фигурами с национальной символикой различных народов, проживающих во Владимире, принадлежит национально-культурным объединениям и мэрии города.В прошлом году фигуры 15 танцующих пар в нарядных костюмах народов, проживающих в областной столице, украсили ель в сквере в районе дома № 34 по улице Мира.В этом году «межнациональной» стала голубая ель в самом сердце города - напротив Соборной площади.«На многонациональной владимирской елке представлены наиболее активные и многочисленные общины города Владимира, в том числе азербайджанская, армянская, башкирская, белорусская, грузинская, дагестанская, еврейская, казачья, таджикская, татарская, узбекская, украинская, цыганская, чеченская и, разумеется, русская...» - уточняет пресс-служба администрации Владимира.Но в этом году в областной столице будет сразу две межнациональные ёлки.Вторую новогоднюю красавицу украсят работы владимирцев, представленные на фестиваль «Межнациональная ёлка».Национально-культурные объединения города, учащиеся владимирских школ и воспитанники детских садов, активисты НКО и творческих объединений рукодельниц создали ёлочные украшения с национальным колоритом народов России. Среди них и национальные символы, и куклы в народных костюмах, и шары, расписанные традиционными узорами. Есть игрушки из ткани и ниток, из глины и соленого теста, деревянные и стеклянные, выполненные в технике квиллинг и валяные из шерсти.Ёлку нарядят в фойе Дома культуры молодёжи (улица Мира, зд. 55).Совсем скоро все желающие смогут познакомиться с уникальными фестивальными работами.Фото: https://vladimir-city.ru/