По словам гусевчан, убрать снег дорожники не могли даже после приезда Александра Авдеева.
Жители Гусь-Хрустального негодуют на нечищеные дороги. Люди жалуются под постом в паблике «Подслушано в Гусе».
По словам гусевчан, убрать снег дорожники не смогли даже после приезда Александра Авдеева. Тогда губернатор с рабочим визитом посещал город, присутствовал на открытии роддома.
Так, горожане описали ситуацию на проспекте 50 лет Советской власти, улице Некрасова. «Дорогу до сих пор ни разу не почистили. Не убрали колею», – пишут пользователи.