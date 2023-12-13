По словам гусевчан, убрать снег дорожники не могли даже после приезда Александра Авдеева.

Жители Гусь-Хрустального негодуют на нечищеные дороги. Люди жалуются под постом в паблике «Подслушано в Гусе».По словам гусевчан, убрать снег дорожники не смогли даже после приезда Александра Авдеева. Тогда губернатор с рабочим визитом посещал город, присутствовал на открытии роддома.Так, горожане описали ситуацию на проспекте 50 лет Советской власти, улице Некрасова. «Дорогу до сих пор ни разу не почистили. Не убрали колею», – пишут пользователи.