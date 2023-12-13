Учитель истории школы №15 областной столицы, заведующий кафедрой Владимирского института развития образования Сергей Курасов борется за просветительскую награду «Знание.Премия – 2023» в номинации «За просветительскую деятельность в школе».

Учитель истории школы №15 областной столицы, заведующий кафедрой Владимирского института развития образования Сергей Курасов борется за просветительскую награду «Знание.Премия – 2023» в номинации «За просветительскую деятельность в школе». Об этом рассказала регионального правительства.В нынешнем году участие в конкурсе принимают 82 номинанта из 24 субъектов РФ. «Сергей Курасов учит сохранять историческую память в сельских поселениях и рассказывает об истории древней Владимирской земли и Российского государства, сохраняя живую нить традиций русской культуры», - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Жители Владимирской области могут поддержать своего земляка в ходе народного голосования, которое будет идти до 14 января 2024 года. Сделать свой выбор можно .