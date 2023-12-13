Имя первому зубренку, который родился в вольере национального парка «Мещера», предлагается выбрать с помощью онлайн-голосования. Зубренок еще совсем малыш – он родился в ноябре этого

Имя первому зубренку, который родился в вольере национального парка «Мещера», предлагается выбрать с помощью онлайн-голосования. Зубренок еще совсем малыш – он родился в ноябре этого года. Животное стало первым детенышем в стаде, его отец – чистокровный зубр Мереск, которого привезли в “Мещеру” в 2018 году из из Окского государственного заповедника. Чтобы занести зубренка в племенную