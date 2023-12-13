Жителям Владимирской области синоптики обещают первую оттепель календарной зимы. Правда,...

Жителям Владимирской области синоптики обещают первую оттепель календарной зимы.Правда, произойдет это ближе к 17 декабря (воскресенью). Синоптик и специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем официальном телеграм-канале, что к выходным жителей ЦФО ожидает первая оттепель календарной зимы.Да и начало следующей недели будет характеризоваться частыми переходами температуры через нулевую отметку, а значит — высока вероятность гололедицы.Завтра же — 14 декабря жителей Владимира и Владимирской области ожидает повышение температуры в течение всего дня. Если утром прогнозируется -12°C, то к вечеру уже -9°C.Влажность — очень высокая, 90%. Атмосферное давление понизится с 755 до 756 мм ртутного столба. Вероятность осадков — 60%.Прогнозируемый ветер — юго-восточный, преимущественно — до 4 метров в секунду.В пятницу днём (15 декабря) ожидается -7°C, сильный снег. Морозы отступают.«Холода сменяются оттепелью, температура в ближайшие дни может опуститься до нуля, а вот снежный покров побьет рекорд 1952 и 1960-х годов. Выпадет более 20 см снега, и к выходным снежный покров достигнет 50 см, это будет беспрецедентным явлением»,— сообщает, в свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.Народный прогноз погоды на 14 декабря:«Снег хлопьями — к ненастью»;«Если вороны начали каркать — ждите метели»;«Ветер с северной стороны — к сильным морозам»;«Звездное небо в ночь на Наума Грамотника предвещает метели и вьюги».Фото: freepik.com