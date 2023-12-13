Жителю Гусь-Хрустального района грозит до 10 лет лишения свободы за выращивание конопли. На...

Жителю Гусь-Хрустального района грозит до 10 лет лишения свободы за выращивание конопли.На чердаке хозяйственной постройки по месту жительства мужчины - на территории Гусь-Хрустального района оперативники обнаружили части растений конопли, массой более 800 граммов.Об этом рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Установлено, что мужчина вырастил наркосодержащие растения на своем приусадебном участке и хранил их для личного потребления.Известно, что свою вину фигурант (кстати, ранее уже привлекавшийся к ответственности за аналогичное преступление) полностью признал.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.«Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области