Живем, как в глухой деревне – так новоселы отзываются о ЖК «Садовый квартал», который построен в микрорайоне Веризино. Комплекс из трех корпусов был сдан в 2022 году. Люди, конечно, понимали,

Живем, как в глухой деревне – так новоселы отзываются о ЖК «Садовый квартал», который построен в микрорайоне Веризино. Комплекс из трех корпусов был сдан в 2022 году. Люди, конечно, понимали, что берут жилье не в центре города, а за Пекинкой. Но все-таки рассчитывали на такое благо цивилизации, как нормальный подход к автобусной остановке. Наталья Дятлова,