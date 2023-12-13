Зимний коллапс: энергетики и коммунальные службы Владимира переведены в режим повышенной...
Зимний коллапс: энергетики и коммунальные службы Владимира переведены в режим повышенной готовности
В регион пришел циклон "Ваня". Декабрьская метель, по прогнозам, может продлиться еще два дня с небольшими затишьями. Машины и сотрудники центра управления городскими дорогами круглосуточно на смене. Подробнее - Анастасия Сахарова
Надежда Лизюкова, жительница Владимира:
- Я вышла и сразу по колено снег. Он летит и летит, никогда не будет так, что чисто совсем до конца-то.
Надежда Лизюкова к зиме с ее метелями относится по-философски. Но объективно - убирают его далеко не везде, жалуются горожане.
- Ну здесь более-менее. А в парке я гулял, там отвратительно, вообще не чищено.
Ежедневно в рейсы по улицам областного центра выходят около ста единиц техники. И сто человек с лопатами.
Пока другие жители Владимира спешат по заснеженным улицам закупиться подарками и угощениями к новогоднему столу, Иван Морозов готовится встретить Новый Год за рулем Камаза. Он уже много лет не знает праздников и выходных зимой.
Иван Морозов, сотрудник Центра управления городскими дорогами:
- Люди ругаются, особенно в социальных сетях. Что не работаем. Они не понимают, что каждый день с утра до ночи круглосуточно работаем.
- Сколько у вас смена сейчас?
- 12 часов у нас. с 7 утра до 7 вечера. И также ночь.
Кроме того, уборке зачастую мешают сами граждане, бросая автомобили на проезжей части. Эти участки Камазам и грейдерам приходится аккуратно объезжать.
Дмитрий Фролов, начальник службы ручной и механизированной уборки города Центра управления городскими дорогами:
- Особенно это касается улиц 2,3 и 4 категорий. Также мы не можем убрать центральные улицы. Такие как Горького, Нижнюю Дуброву. Большая Нижегородская постоянно заставлены машинами.
В центре управления городскими дорогами просят жителей если не помочь, то хотя бы не мешать. В дни снегопадов и метелей мэрия публикует списки улиц, где планируется ночная уборка снега. Владимирцев призывают заранее и на время убирать припаркованные машины, чтобы потом их можно было комфортно там же поставить.
Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".