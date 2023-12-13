Зимний коллапс: энергетики и коммунальные службы Владимира переведены в режим повышенной...

Зимний коллапс: энергетики и коммунальные службы Владимира переведены в режим повышенной готовностиВ регион пришел циклон "Ваня". Декабрьская метель, по прогнозам, может продлиться еще два дня с небольшими затишьями. Машины и сотрудники центра управления городскими дорогами круглосуточно на смене. Подробнее - Анастасия СахароваНадежда Лизюкова, жительница Владимира:- Я вышла и сразу по колено снег. Он летит и летит, никогда не будет так, что чисто совсем до конца-то.Надежда Лизюкова к зиме с ее метелями относится по-философски. Но объективно - убирают его далеко не везде, жалуются горожане.- Ну здесь более-менее. А в парке я гулял, там отвратительно, вообще не чищено.Ежедневно в рейсы по улицам областного центра выходят около ста единиц техники. И сто человек с лопатами.Пока другие жители Владимира спешат по заснеженным улицам закупиться подарками и угощениями к новогоднему столу, Иван Морозов готовится встретить Новый Год за рулем Камаза. Он уже много лет не знает праздников и выходных зимой.Иван Морозов, сотрудник Центра управления городскими дорогами:- Люди ругаются, особенно в социальных сетях. Что не работаем. Они не понимают, что каждый день с утра до ночи круглосуточно работаем.- Сколько у вас смена сейчас?- 12 часов у нас. с 7 утра до 7 вечера. И также ночь.Кроме того, уборке зачастую мешают сами граждане, бросая автомобили на проезжей части. Эти участки Камазам и грейдерам приходится аккуратно объезжать.Дмитрий Фролов, начальник службы ручной и механизированной уборки города Центра управления городскими дорогами:- Особенно это касается улиц 2,3 и 4 категорий. Также мы не можем убрать центральные улицы. Такие как Горького, Нижнюю Дуброву. Большая Нижегородская постоянно заставлены машинами.В центре управления городскими дорогами просят жителей если не помочь, то хотя бы не мешать. В дни снегопадов и метелей мэрия публикует списки улиц, где планируется ночная уборка снега. Владимирцев призывают заранее и на время убирать припаркованные машины, чтобы потом их можно было комфортно там же поставить.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".