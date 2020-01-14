Ремонтным бригадам удалось полностью устранить аварию на теплосети в Хабаровске, в результате которой прерывалась подача тепла в 1,7 тысячи многоквартирных и частных жилых домов и десятки школ и детских садов.

Ремонтным бригадам удалось полностью устранить аварию на теплосети в Хабаровске, в результате которой прерывалась подача тепла в 1,7 тысячи многоквартирных и частных жилых домов и десятки школ и детских садов.Накануне на территории ТЭЦ, обеспечивающей подачу теплоносителя в несколько районов Хабаровска, произошел порыв на коллекторе подающей магистрали, напоминает ТАСС. Несмотря на ЧП, дома от отопления не отключались, размораживания системы допущено не было. В настоящее время тепло подается всем потребителям по штатной схеме.