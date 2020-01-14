Одним из приоритетов Госдумы в весеннюю сессию будет защита исторической памяти, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По мнению экспертов, законодатель четко дал понять: Россия не оставит без внимания спекуляция на событиях Великой Отечественной войны.

Одним из приоритетов Госдумы в будет защита исторической памяти, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По мнению экспертов, законодатель четко дал понять: Россия не оставит без внимания спекуляция на событиях Великой Отечественной войны.Теме празднования юбилея 75-летия Победы будет уделятьсяважное значение на государственном уровне, напомнил политолог Дмитрий Фетисов."Это необходимо как напоминание мировому сообществу о необходимости решатьспорные вопросы мирным путем, не доводя ситуацию до вооруженных конфликтов.Володин продолжает активно продвигать темы "президентской повестки", – написаланалитик на своей странице в "Фейсбук".Упоминание спикера Госдумы о неконструктивной позициивластей Польши эксперт назвал сигналом, что Россия может быть сильным иадекватным партнером, но не будет игнорировать попытки переписыватьисторические факты. Слова Володина означают, что попытки спекуляций и популизмана событиях ВОВ Москвой будут пресекаться, добавил Фетисов."Судя по володинскому выступлению, год 2020 для Польшибудет куда более печальным и нервным, чем даже опасались в Варшаве", -прокомментировал слова спикера Госдумы политолог Виктор Мараховский. Экспертнапомнил о захвате Польшей части Чехословакии за год до начала Второй мировойвойны, об антисемитах в тогдашнем руководстве страны."Спикер Госдумы, известный крайней сдержанностью,призывает коллег требовать от Польши извинений, напоминает не только обантисемитизме польского руководства, но и о польском историческом свинствевообще – потому что освобождение Польши, за которое погибли полмиллионасоветских солдат, в любом случае любых вменяемых людей обязывало бы вести себяпочтительно. Судя по началу парламентского года, с Польшей наконец-то начнутговорить языком именно такой дипломатии, какой она заслужила", – написалМараховский в своем блоге.Защита исторической памяти продиктована и моральными, ипрагматическими соображениями, отметил политолог Антон Хащенко. "С однойстороны, это об отношении к России сегодня (многим было бы очень удобнопровести параллели и обвинить страну в том, что она всегда была и продолжаетоставаться глобальным злом). С другой, – о допустимости тех или иных действийгосударствами на мировой арене применительно к нынешним угрозам ивызовам", – считает эксперт.В современной Европе периодически сносятся памятникисоветским воинам, полководцам, причем нередко инициаторами выступают местныевласти, напомнил аналитик. "И здесь тоже большой фронт работы – с кем-тонадо договариваться, кого-то одергивать, возможно, с кем-то заключать новыемежгосударственные соглашения о защите исторического наследия", -подчеркнул он.Напомним, 14 января Госдума открыла весеннюю сессию. Помимозащиты исторической памяти, законодатели сделают акцент на реализации посланияпрезидента Федеральному собранию, а также решении задач в сфере экономики.