14.01.2020

2020-01-14 20:40:03

Фальстарт мусорной реформы лишил Владимир сортировки мусора

На владимирской мусороперегрузочной станции сегодня побывала наша съёмочная группа. Почему город лишился системы раздельного сбора отходов, а предприятие - сортировщик доступа к сырью?

Большинство из этих машин уже давно на приколе, хотя еще недавно каждая была задействована. Мусоровывозящая компания «УНР-17» вывозила примерно 60% мусора в областном центре. И это не только перевозка, но и грамотная сортировка отходов. Правда, с началом работы единого регионального оператора в зоне №2, отлаженная схема, техника и персонал оказались за бортом.

Виктория Панфилова, генеральный директор компании «УНР-17»: «Непонятно, по какой причине и сортировочный комплекс, который включен в территориальную схему и определён, как объект, по которому должны двигаться потоки отходов, тариф, который утверждён в департаменте цен и тарифов, и включен в стоимость регионального оператора - почему это предприятие простаивает для нас тоже огромный вопрос. Никакого коммерческого предложения о сотрудничестве не поступило от регионального оператора».

По словам Виктории Панфиловой, генерального директора компании «УНР-17», при участии в конкурсе на место регионального оператора, комиссия почему-то опровергла наличие необходимых для сортировки объектов, указав, что они не принадлежат предприятию. Отдав предпочтение "Биотехнологиям", у которых на бумаге таковых числилось около 14-ти. По факту же - ни одного.

Это видео сняли жители. На кадрах территория Тракторного завода, на которой происходит перегрузка мусора новым регоператором, причём без какой-либо сортировки, более того отходы валяются прямо на земле - явное нарушение всех санитарных норм.

Тем временем, загрузка мусороперегрузочной станции «УНР-17» практически равна нулю. Хотя раньше здесь сортировали в среднем до 200 тонн за смену. Сейчас мусор поступает только от юридических лиц. Поэтому большую часть штата пришлось временно отправить в отпуск.

Владимир Великанов, заместитель директора мусороперегрузочной станции «УНР-17»: «Отбиралось 4 крупные фракции. Это полимеры, стеклобой, металлы и макулатура. А внутри ещё порядка 20 подвидов - картон, бумага, это и пэт- бутылка, и канистры пластиковые, это и пластиковые вёдра, стеклобой различных цветов, это и плёнка разная».

Конвейерные ленты, прессы, сепараторы, дробилки для крупногабаритных отходов. Благодаря этому набору удавалось отбирать больше половины от общего объёма. На свалку отправлялись лишь "хвосты" - неутилизируемые фракции. А это выгодно не только с экологической точки зрения, но и логистической. Одна машина могла увозить на полигон больше мусора.

Владимир Великанов, заместитель директора мусоросороперегрузочной станции: «Тюков собирается в день большое количество - до 50. А каждый такой тюк, если его распотрошить и положить в непрессованном состоянии, занимает объёмы до 15-20 кубометров. То есть два таких тюка - это уже огромный контейнер. - Получается, что всё это просто лежит на свалке? - Да, на сегодняшний день это всё лежит на свалке, абсолютно правильно».

Отлаженную схему сортировки отходов просто похоронили, считают на предприятии, как тот же мусор, не разобравшись в его ценности для города. Здесь надеются, что отказ от услуг станции - всего лишь ошибка.

Дмитрий Горкин, Александр Голубев

«Вести-Владимир»