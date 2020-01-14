Новый парламентский сезон сегодня официально стартует в Госдуме. Депутаты соберутся на первое пленарное заседание после зимних каникул. В центре внимания законодателей будут проекты по социальной политике и безопасности.

Новый парламентский сезон сегодня официально стартует в Госдуме. Депутаты соберутся на первое пленарное заседание после зимних каникул. В центре внимания законодателей будут проекты по социальной политике и безопасности.Накануне депутаты обсуждали текущую повестку на Совете Думы, напоминает телеканал "Россия 24". В этом году весенняя сессия обещает быть насыщенной, в портфеле депутатов — 1233 законопроекта. Один из первых, с которых начнет работу Госдума, станет документ об увековечивании подвига и памяти тружеников тыла.