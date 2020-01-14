Во вторник, 14 января, нижняя палата парламента открыла весеннюю сессию. Следующие полгода обещают быть насыщенными. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, на сегодняшний день в законотворческом портфеле находятся более 1,2 тысячи законопроектов.

Во вторник, 14 января, нижняя палата парламента открыла весеннюю сессию. Следующие полгода обещают быть насыщенными. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, на сегодняшний день в законотворческом портфеле находятся более 1,2 тысячи законопроектов.Одним из приоритетов в работе депутатского корпуса станетреализация послания президента. Председатель нижней палаты напомнил, что кзаконодателям глава государства обратится в среду, 15 января.При этом план реализации предыдущего послания выполнен на 81%,подчеркнул Володин. Однако в невыполненной части остались проблемы людей,требующие решения, добавил спикер. По его словам, для этого депутатам вместе справительством необходимо приложить больше усилий.Работа парламентариев должна быть нацелена на реализациюпослания президента и создание условий для экономического роста, сказалзаконодатель. Он напомнил, что сейчас в законотворческом портфеле нижней палатынаходятся 1233 нормативных акта.Серьезная работа предстоит и на международном направлении. ВячеславВолодин предложил коллегам сделать акцент на защите исторической памяти. Онпризвал профильные думские комитеты и делегации в ПАСЕ и Парламентскойассамблее ОБСЕ активнее поднимать этот вопрос."Для нас всегда было важно, чтобы не переписывалась история,не искажалась правда о войне. Есть факты, которые неизменны. Но сегодня мы свами видим, как политики ряда стран делают все для того, чтобы их исказить,переписать историю в своих интересах", – подчеркнул Володин.В пример спикер Госдумы привел действия руководства Польши.По его словам, официальная Варшава искажает исторические факты и очерняетпамять о воинах-освободителях. Он призвал власти страны помнить, что свободаПольши и ее народа была завоевана ценой жизней полумиллиона советских солдат иофицеров.Спикер Госдумы предложил Варшаве принести извинения засвое поведение, а также за действия предшественников. "Именно в Польшебыли размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленноуничтожались евреи, славяне, военнопленные других национальностей", -напомнил Володин.