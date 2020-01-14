Во вторник, 14 января, нижняя палата парламента открыла весеннюю сессию. Следующие полгода обещают быть насыщенными. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, на сегодняшний день в законотворческом портфеле находятся более 1,2 тысячи законопроектов.
Во вторник, 14 января, нижняя палата парламента открыла весеннюю сессию. Следующие полгода обещают быть насыщенными. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, на сегодняшний день в законотворческом портфеле находятся более 1,2 тысячи законопроектов.
Одним из приоритетов в работе депутатского корпуса станет
реализация послания президента. Председатель нижней палаты напомнил, что к
законодателям глава государства обратится в среду, 15 января.
При этом план реализации предыдущего послания выполнен на 81%,
подчеркнул Володин. Однако в невыполненной части остались проблемы людей,
требующие решения, добавил спикер. По его словам, для этого депутатам вместе с
правительством необходимо приложить больше усилий.
Работа парламентариев должна быть нацелена на реализацию
послания президента и создание условий для экономического роста, сказал
законодатель. Он напомнил, что сейчас в законотворческом портфеле нижней палаты
находятся 1233 нормативных акта.
Серьезная работа предстоит и на международном направлении. Вячеслав
Володин предложил коллегам сделать акцент на защите исторической памяти. Он
призвал профильные думские комитеты и делегации в ПАСЕ и Парламентской
ассамблее ОБСЕ активнее поднимать этот вопрос.
"Для нас всегда было важно, чтобы не переписывалась история,
не искажалась правда о войне. Есть факты, которые неизменны. Но сегодня мы с
вами видим, как политики ряда стран делают все для того, чтобы их исказить,
переписать историю в своих интересах", – подчеркнул Володин.
В пример спикер Госдумы привел действия руководства Польши.
По его словам, официальная Варшава искажает исторические факты и очерняет
память о воинах-освободителях. Он призвал власти страны помнить, что свобода
Польши и ее народа была завоевана ценой жизней полумиллиона советских солдат и
офицеров.
Спикер Госдумы предложил Варшаве принести извинения за
свое поведение, а также за действия предшественников. "Именно в Польше
были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно
уничтожались евреи, славяне, военнопленные других национальностей", -
напомнил Володин.