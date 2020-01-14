14.01.2020

2020-01-14 10:40:03

Искусанной бездомными собаками женщине назначили медицинскую экспертизу

Суд удовлетворил ходатайство истицы о назначении судебно-медицинской экспертизы, которая должна ответить на вопрос, были ли причиненные женщине травмы следствием нападения безнадзорных животных.

Напомним, что во Фрунзенском районном суде началось рассмотрение иска жительницы города Владимира, которая в прошлом году пострадала от нападения бродячих собак. Она требует компенсацию за лечение и компенсацию морального вреда от администрации города, городскому управлению ЖКХ, тогдашнего подрядчика по отлову и ветеринарной клинике «Атлант».

Пресс-служба горадминистрации подчеркивает, что суд установит все обстоятельства дела и вынесет объективное решение. «Каким бы оно ни было, городские власти примут его с уважением и исполнят», - отмечается в пресс-релизе.

В то же время мэрия увязывает проблему безнадзорных животных с разразившимся во Владимире с первых дней нового года мусорным коллапсом. «С появлением нового регионального оператора по обращению с мусором, бытовые отходы неделями не вывозятся из дворов многоквартирных домов. Контейнерные площадки, которые в целом ряде случаев сегодня превратились в скопища бытовых, в т.ч. пищевых отходов, еще более привлекают безнадзорных животных», - говорится в тексте, разосланном в СМИ горадминистрацией.