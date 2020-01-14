14.01.2020

2020-01-14 17:15:04

Из-за страшного диагноза женщина свела счеты с жизнью

48-летняя жительница Владимира покончила жизнь самоубийством. Обстоятельства её гибели сейчас изучает Следком. Ведётся доследственная проверка. Основная версия - суицид. Как сообщают в Следственном Комитете, трагедия произошла сегодня около 13.00 на улице Верхняя Дуброва. Женщина выбросилась с 17 этажа, перегнувшись через перила общего балкона. Известно, что у погибшей было диагностировано серьёзное заболевание. Следователи детально осмотрели место происшествия и квартиру женщины. Проверка продолжается.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Коврове произошла аналогичная трагедия.

Мария Платанюк

Фото Подслушано во Владимире