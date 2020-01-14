Питьевые йогурты пользуются большим спросом среди покупателей. Специалисты экспертного центра союза потребителей Росконтроль выяснили, каким маркам стоит отдать предпочтение.

Питьевые йогурты пользуются большим спросом среди покупателей.Специалисты экспертного центра союза потребителей "Росконтроль"выяснили, каким маркам стоит отдать предпочтение.Было протестировано качество питьевых йогуртов с персиковым вкусом.В исследовании приняли участие семь марок: "Вкуснотеево", "ЭкоНива", "Асеньевская ферма", "Агуша", "ФрутоНяня", "Эковакино" и "Слобода".Все эти продукты можно найти на полках любого российского магазина.Как оказалось, не все йогурты можно употреблять. По итогам проверки эксперты рекомендуют покупать только питьевые йогурты брендов "Слобода", "Вкуснотеево", "Агуша" и "ФрутоНяня". Они полностью соответствуют всем правилам и безопасны для здоровья.Незначительные погрешности были обнаружены в питьевом йогурте "Эковакино". По словам специалистов, в нем был привкус окисленного жира, сообщает .Две оставшиеся марки питьевого йогурта вообще запрещены к употреблению. В "ЭкоНиве" нашли бактерии группы кишечной палочки. А в "Асеньевской ферме" в 13 раз превышено содержание дрожжей.