В Петропавловске-Камчатском отменили все занятия в школах. Из-за работы снегоуборочных машин на дорогах останутся сегодня дома учащиеся второй смены. Накануне Камчатку накрыл мощны снежный циклон. В некоторых посёлках жители потеряли собственные машины под сугробами.

В Петропавловске-Камчатском отменили все занятия в школах. Из-за работы снегоуборочных машин на дорогах останутся сегодня дома учащиеся второй смены. Накануне Камчатку накрыл мощны снежный циклон. В некоторых посёлках жители потеряли собственные машины под сугробами.Причиной такого ухудшения погоды стал циклон с Тихого океана, сообщает телеканал "Россия 24". В регионе началась метель, температура опустилась до минус десяти градусов, а на побережье в Петропавловске-Камчатском подул холодный северный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Улицы населенных пунктов засыпало снегом. Дороги сковало льдом. Транспорт встал в многокилометровых пробках.