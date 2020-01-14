Корпорация Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Клиентам посоветовали создать копии файлов в облачном сервисе OneDrive и перейти на Windows 10, сообщает . На сайте компании ..

Корпорация Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Клиентам посоветовали создать копии файлов в облачном сервисе OneDrive и перейти наWindows 10, сообщает "".На сайте компании указано, что с 14 января пользователи больше не могут обратиться в службу технической поддержки Microsoft и получить обновление программного обеспечения. Несмотря на это компьютеры и ноутбуки под управлением Windows 7 будут функционировать дальше, уточняет телеканал "".