14.01.2020

2020-01-14 17:15:04

Личное мнение. НОЛЬ ВНИМАНИЯ

Я знал, что так и произойдёт. Но не с теми, с кем это произошло. Вначале ведущая федеральной радиостанции решила в прямом эфире подвести итоги ушедшего 2019 года «накануне перехода в следующее десятилетие». А за мгновения до этого чудесного перехода глава государства в новогоднем поздравлении россиянам с первых слов предупредил, что «мы находимся на пороге уже третьего десятилетия двадцать первого века». Страна не дрогнула, небо не упало на землю. Машина времени не сработала: мы с вами остались-таки во втором десятилетии.

Тот, кто писал текст новогоднего обращения президента, возможно, уже уволен. Но слово – не воробей. Элементарная счётная ошибка, с лёгкостью проскакивая в головах одних, тут же удручает других, коих, я надеюсь, абсолютное большинство. Причина ошибки – ноль, которым оканчивается дата наступившего года. Ноль, который ничто сам по себе и который всё, когда счёт идёт на годы. Ноль, который, заканчивая собой очередное десятилетие, а отнюдь не начиная новый десяток, требует от нас чуть-чуть внимания и логики. Ноль, который подытожил двадцатое столетие и второй миллениум, хотя было немалое число тех, кто магическую последовательность цифр 2000 принял за новую точку отсчёта. А точкой было всё-таки число 2001. Ноль – это конец, единица – начало всему. Хотя не так всё просто.

Вот вам незримый, но беспощадный счётный парадокс. В следующем году мы действительно перейдём в третье десятилетие XXI века, которое будем дружно именовать «двадцатые годы» – по первой цифре. На самом деле, это годы уже третьего десятка. Убедитесь сами. В минувшем столетии «сороковые – роковые» – это пятидесятые, т.е. годы пятого десятка. «Шестидесятые оттепельные» – это семидесятые, а «лихие девяностые» – сотые (чудно произнести!) годы прошлого века. Точнее, годы десятого десятка. Сей парадокс не поддаётся ни арифметическому, ни лексическому (словесному) примирению. Впрочем, о лексике. Не ведаю способа убрать из неё нелепые «нулевые» годы, т.е. годы первого десятка столетия. Любопытно, как называли их наши предки в XIX веке?

На этом счётные парадоксы не заканчиваются. В наступившем году Россия отпразднует 75-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне. Годовщина – это полнота объявленного срока, исполнение времён, с этим всё понятно. Бедствие наступает при переходе к отдельному человеку. Если тому исполнилось 75, его наперебой поздравляют с 75-ым днём рождения. Но ведь 75-й день рождения имярека случился, когда ему исполнилось 74, не иначе! И такая промашка при каждом юбилее – не юбилее. Да и не факт, что человека. Только хмыкнешь, узнав из местной газеты о том, что Владимир торжественно отметил свой 1029-й день рождения. Таким «счётчикам» и иже с ними как-то невдомёк, что первый день рождения совпадает с днём появления человека на свет Божий, а первая годовщина ребёнка – со вторым днём рождения и так далее до самой смерти.

Ну а поистине вечный временной парадокс вспомнится многим сегодня с наступлением «старого» нового года, необъяснимого для иностранцев. Только никакой он не «старый» : фактически речь о двух параллельных реальностях. Историческая судьба России развела, разъединила с 1918 года церковный календарь с гражданским. Что с того? Да хотя бы то, что внимательный глаз непременно споткнётся на хрестоматийных строках Бориса Пастернака:

Потому что жизнь не ждёт.

Не оглянешься – и святки.

Только промежуток краткий,

Смотришь, там и новый год.

В наше время рождественские святки начинаются «задом наперёд» – после новогодия. Ничего не попишешь, кроме формулы обращения старого стиля в новый. Кажется, лучше было бы оставить каждый в покое, а не сталкивать лбами. Однако адепты тотального пересчёта юлианских дат на григорианский лад добиваются поистине идиотического эффекта, разрушая исторический хронотоп (единство времени и пространства) событий прошлого. И «кровавое воскресенье» у них не 9 января, а 22-го, и Первая мировая началась 10 августа, а не 28 июля. И Пушкин рождён не в мае, а в июне, и скончался не в январе, а в феврале.

Тлеющая коллизия двух российских календарей нет-нет да и даст о себе знать при каждом неудобном случае. Взять грядущий Татьянин день. Указ Елизаветы Петровны об основании Московского университета подписан 12 января 1755 года, в день памяти раннехристианской мученицы святой Татьяны. Как историческая дата это соответствует (с 11-дневной разницей юлианского и григорианского календарей в XVIII веке) нынешнему 23 января. С этим не поспоришь. Однако Татьянин день празднуют 25 января, с прибавлением 13 дней по православному церковному календарю. Соответствующий Куликовской битве 8 сентября 1380 года День воинской славы России назначено отмечать нашего 21 сентября, хотя историко-хронологически это должно бы происходить 16 сентября (разница с XIV веком 8 дней). Но «заветное» число 13, вопреки счётной логике, верховная власть поспешила прибавить к любому официальному событию из тьмы веков, хоть от царя Гороха.

«Научи нас так счислять наши дни, чтобы нам приобресть сердце мудрое», – взывал к Господу ветхозаветный псалмопевец. Похоже, до мудрости современникам ещё далековато будет. Ведь как провозгласил недавно ушедший классик,

С первого по тринадцатое –

Пропасть между времён.

Вытри рюмашки насухо.

Выключи телефон.

Валерий СКОРБИЛИН