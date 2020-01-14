По информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, на территории Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Его эпицентр располагался примерно в 16 километрах от границы с Боливией.

По информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, на территории Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Его эпицентр располагался примерно в 16 километрах от границы с Боливией.По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмическое событие оценивается как "разрушительное", передает "Интерфакс".